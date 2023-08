Cassa Centrale Banca, Stefania Buratto nominata Chief Human Resources Officer

(Teleborsa) - Dal 1° settembre, nella prima linea manageriale difarà il suo ingressoche – dopo una consolidata esperienza nel campo della gestione delle risorse umane maturata nel Gruppo Unicredit – assumerà la responsabilità della nuova Direzione Risorse Umane, a diretto riporto dell'Nel corso dellasi ricorda nel 2012 la nomina a HR manager della rete Nord Ovest e la promozione nel 2014 a responsabile HR Development Italy. Nel 2016 la manager inizia il suo percorso di specializzazione nella gestione strategica delle risorse umane fino alla nomina a senior manager nel 2018."Ricoprendo fino a oggi ruoli di responsabilità crescente e coordinando l'ideazione e la realizzazione di progetti strategici alla guida di team via via più strutturati di business partner e specialisti, Stefania Buratto – sottolinea Cassa Centrale Banca in una nota – può contare su una professionalità a tutto tondo nell'ambito delle risorse umane, oltre ad una approfondita conoscenza del mondo finanziario e del settore bancario. La sua nomina conferma la volontà della Capogruppo di rafforzare ulteriormente la squadra manageriale al fine di realizzare le iniziative del Piano strategico di Gruppo".