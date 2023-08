Estrima affonda in Borsa su ridefinizione del piano industriale

Estrima

(Teleborsa) -il titolo, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della micro-mobilità elettrica con il veicolo Birò. A far scattare le vendite è stata la notizia, diffusa ieri sera a mercato chiuso , che il CdA ha deliberato di conferire all'AD Matteo Maestri l'incarico di gestire e monitorare la predisposizione di un"La decisione di riformulare il piano industriale potrebbe essere motivata da una crescita del business della mobilità (Birò e smart services) più lenta rispetto alle attese - affermano gli analisti di- Ragionevolmente la performance dei nuovi mercati potrebbe aver mostrato una crescita inferiore alle attese e che richiederebbe".Il titoloa quota 0,926 euro per azione. Il ribasso da inizio anno è di quasi il 50%, con le azioni che sono molto lontane dai 3,5 euro con cui la società è sbarcata in Borsa a fine 2021.