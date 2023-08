Hewlett Packard Enterprise alza outlook su EPS per intero anno

Hewlett Packard Enterprise

(Teleborsa) -, società statunitense specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi IT per le aziende, ha chiuso ildell'anno fiscale 2023 con unpari a 7 miliardi di dollari, in crescita dell'1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e del 3,5% a valuta costante. Ilè stato del 35,8%, in aumento di 130 punti base rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e in calo di 20 punti base su base sequenziale.L'è stato di 0,35 dollari, in aumento del 13% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e in aumento del 9% su base sequenziale, vicino al punto medio del range aziendale orientativo compreso tra 0,34 e 0,38 dollari. L'è stato di 0,49 dollari, in aumento del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e in calo del 6% su base sequenziale, al di sopra del range indicativo compreso tra 0,44 e 0,48 dollari."HPE ha realizzato un altro trimestre solido nel terzo trimestre, alimentato da performance straordinarie nei settori Intelligent Edge e HPE GreenLake - ha affermato, presidente e CEO di Hewlett Packard Enterprise -La domanda è migliorata in modo sequenziale in tutti i segmenti di business chiave, con particolare forza nel nostro segmento HPC e AI poiché i clienti scoprono le capacità uniche di HPE di fornire livelli senza precedenti di prestazioni per l'AI su larga scala. Il nostroverso l'edge, il cloud ibrido e l'intelligenza artificiale attraverso la nostra piattaforma HPE GreenLake sta funzionando".Hewlett Packard Enterprise stima ora entrate per l'in crescita tra il 4% e il 6% in valuta costante, un EPS compreso tra 1,42 e 1,46 dollari, e un EPS rettificato compreso tra 2,11 e 2,15 dollari (rispetto alle precedenti aspettative di 2,06-2,14 dollari per azione9.