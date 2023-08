Kolinpharma presenta nuovo integratore DECLINEX

Kolinpharma

(Teleborsa) -, PMI Innovativa e Società Benefit operante nel settore nutraceutico, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, nel corso della convention aziendale odierna ha presentato il, formulato dal dipartimento interno di Ricerca e Sviluppo, per il quale è già stata deposita domanda di brevetto.Il nuovo integratoreda Kolinpharma introducendo una, che si aggiunge alle linee di prodotti già commercializzati nei campi ortopedicofisiatrico e urologico-ginecologico.Grazie ai componenti attivi quali estratto secco di tè verde, titolato in epigallocatechina-gallato,di zafferano, trans-reveratrolo (Veri-te), citicolina (Cognizin), zinco e altri specifici micronutrienti , DECLINEX si pone l’obiettivo di favorire il benessere della mente, migliorare il tono dell’umore e svolgere un’azione antiossidante mirata.Il segmento di mercato riferito agli integratori per memoria e funzioni cognitive ha generato oltre 73 milioni di euro in fatturato a MAT aprile 2023, in crescita del 4% rispetto al MAT aprile 2022.