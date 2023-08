Mercati asiatici positivi, spicca Sydney con calo inflazione

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, seguendo la forte performance di Wall Street dopo che dati macroeconomici deboli hanno alimentato le speranze per una Federal Reserve meno aggressiva. Spicca la crescita della, dopo che l'inflazione è diminuita più del previsto a luglio, con gli aggressivi aumenti dei tassi da parte della Reserve Bank of Australia che stanno dando i loro frutti.hanno oscillato, poiché le preoccupazioni più generali sull’economia hanno superato la potenziale spinta derivante dalla notizia che le maggiori banche del paese si stanno preparando a tagliare i tassi ipotecari e di deposito.termina la seduta in leggero rialzo, riportando una variazione pari a +0,33% sul, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 10.483 punti. Sulla paritàIn frazionale progresso(+0,5%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per(+0,44%). Poco sopra la parità(+0,57%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione di(+1,22%).La giornata del 29 agosto si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,15%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,07%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,05%.Il rendimento dell'è pari 0,66%, mentre il rendimento delscambia 2,59%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:50: Produzione industriale, mensile (atteso -1,4%; preced. 2,4%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 5,4%; preced. 5,9%)02:30: PMI manifatturiero (atteso 49,7 punti; preced. 49,6 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 49,5 punti; preced. 49,2 punti)01:30: Spese reali famiglie, mensile (preced. 0,9%).