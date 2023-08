Mercati deboli con focus su dati macro. Milano schiva le vendite

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite, con l'attenzione degli investitori che è focalizzata su, i quali potrebbero anche avere un effetto sul percorso della politica monetaria della BCE. In particolare, oggi sono in programma idella Germania (alle 14 ore italiana) e della Spagna (+0,5% mese +2,6% anno ad agosto ), che forniranno ulteriori indizi sulle pressioni dei prezzi nella regione, in vista dei numeri complessivi Eurostat di domani.Sempre sul fronte macro, l'Istat ha comunicato che ad agosto, la diminuzione dell'indice di ha espresso un generalizzato peggioramento in tutti i comparti, attestandosi sul valore più basso da novembre 2022. Anche a livello di Euro Zona, è peggiorata la fiducia di imprese e consumatoriL'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,088. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.936,8 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,52%.Aumenta di poco lo, che si porta a +168 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con ilpari al 4,21%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,49%,è stabile, riportando un moderato +0,14%, e discesa modesta per, che cede un piccolo -0,47%.Sosta sulla parità la, con ilche si attesta a 28.915 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 30.934 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale progresso il(+0,47%); sui livelli della vigilia il(+0,09%).Tra lea grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,13%. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,11%. Seduta positiva per, che riflette un moderato aumento dell'1,00%. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,98%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,88%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,83%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,69%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,60%.di Milano,(+4,92%),(+2,52%),(+2,29%) e(+2,04%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,29%. Piccola perdita per, che scambia con un -1%. Tentenna, che cede lo 0,99%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,89%.