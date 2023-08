Moneyfarm supera 4 miliardi di masse in gestione con integrazione Profile Pensions

(Teleborsa) -, società di consulenza finanziaria indipendente con approccio digitale, ha(+42% anno su anno al 28 agosto 2023) e dei 125.000 clienti (+35% anno su anno alla stessa data) grazie a un trend positivo di crescita per linee interne ed esterne. A spingere i dati è stata l'(annunciata a dicembre 2022 e finalizzata a fine luglio 2023), consulente previdenziale digitale leader nel Regno Unito, con la contestuale integrazione di oltre 1 miliardo di euro di masse in gestione e di circa 24.000 clienti.Nel primo semestre 2023, Moneyfarm ha comunque registrato unadel 15% delle masse e del 15% dei clientiattivi, arrivati a oltre 100.000, su una base di oltre 650.000 utenti."Raggiungere il traguardo dei 4 miliardi di euro di masse in gestione in unnon è solo motivo di soddisfazione, ma è anche la prova che il nostro modello di business, fatto di competenze umane unite alle più avanzate tecnologie digitali, è apprezzato da un numero sempre crescente di investitori, soprattutto da chi cerca un approccio innovativo e consapevole alla gestione del risparmio", ha commentato"Il recente completamento dell'acquisizione di Profile Pensionse sono certo porterà notevoli vantaggi ai nostri clienti, poiché potranno contare su una consulenza previdenziale ulteriormente rafforzata, in termini di professionisti e competenze", ha aggiunto.NellaMoneyfarm, la società segnala alcune novità rispetto al 2022. Le donne crescono del 13% e grande dinamismo si registra tra gli investitori appartenenti alla Generazione Z, ossia i nati tra il 1996 e il 2010: al 30 giugno 2023 rappresentano quasi il 10% della base clienti, mettendo a segno una crescita di oltre il 16% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I Millennials restano la fascia demografica maggiormente rappresentata, con il 42% della base clienti che ha tra i 28 e i 42 anni.