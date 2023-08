Novo Nordisk acquisisce Embark Biotech per nuovi trattamenti su obesità

Novo Nordisk

(Teleborsa) -, colosso danese attivo in campo sanitario, ha, un'azienda danese che lavora sulla soppressione dell'appetito, compreso il suo programma metabolico principale, e ha avviato unacon Embark Laboratories per scoprire e sviluppare nuovi prodotti farmaceutici per il trattamento dell'obesità e delle comorbidità correlate.In base all'accordo, gli azionisti di Embark riceverannodi euro in un pagamento anticipato in contanti e avranno diritto a ricevere potenziali traguardi di sviluppo, normativi e commerciali di fino adi euro.La collaborazione con Embark Laboratories offre a Novo Nordisk lasulla base delle scoperte di Embark Biotech per diverse indicazioni, tra cui l’obesità e il diabete di tipo 2."Novo Nordisk èe cerchiamo continuamente nuovi modi per affrontare questa grave malattia cronica - ha commentato Brian Finan, vicepresidente della ricerca sull'obesità presso Novo Nordisk - Siamo entusiasti dell'opportunità di far avanzare il programma principale di Embark Biotech e non vediamo l'ora di co-creare nuovi trattamenti per le malattie cardiometaboliche".