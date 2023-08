Pharmanutra ottiene classificazione Lipocet come "novel food" in Regno unito

PharmaNutra

(Teleborsa) -, azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, comunica l’ottenimento di un nuovo, importante asset strategico. La(FSA)(FSS) - Agenzie per la sicurezza alimentare di Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord e Scozia - hanno dato, la formulazione orale a base di acidi grassi cetilati (CFA), lo stesso ingrediente attivo utilizzato nei prodotti dellaSulla base delle evidenze scientifiche e delle informazioni fornite da PharmaNutra, la FSA e la FSS hanno concluso chenelle condizioni d'uso proposte e non presenta rischi per la salute. Gli Acidi Grassi Cetilati (CFA) sono una combinazione brevettata di acidi grassi di origine vegetale che, in formulazioni per uso topico, hanno dimostrato di essere efficaci nella riduzione del dolore muscolo-scheletrico, tanto che sono un ambito di ricerca che negli anni ha già portato l’azienda a sviluppare un brevetto proprietario relativo a composizioni per uso topico, oltre a una linea di dispositivi medici specifici, che ad oggi comprende i prodotti Cetilar Crema, Cetilar Patch, Cetilar Tape e Cetilar Oro."La conclusione dell’iter relativo all’approvazione in Gran Bretagna del Lipocet come nuovo alimento, tra l’altro con un dosaggio più altorispetto all’Europa, è un altro passo in avanti verso la diffusione globale dei nostri prodotti a base di acidi grassi cetilati. Siamo molto soddisfatti di questo risultato perché da una parte ci apre commercialmente verso un Paese molto importante, con ottime prospettive, mentre dall’altra si tratta dell’ennesima conferma della validità del nostro brevetto e del lavoro che abbiamo portato avanti in questi anni", commenta, Direttore Scientifico di PharmaNutra.Dopo il parere positivo già(Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) e dellache nel febbraio 2022 ha autorizzato ufficialmente la commercializzazione del nuovo ingrediente nei Paesi dell'Unione Europea per il quale PharmaNutra vanta un’esclusiva di utilizzo, ora l'ammissibilità si estende, quindi, anche al territorio britannico.