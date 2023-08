Superdry, azioni sospese da FCA su richiesta della società

Superdry

(Teleborsa) -, azienda britannica che produce e vende al dettaglio abbigliamento e accessori, ha annunciato che la pubblicazione dei risultati sottoposti a revisione FY23 è stata ritardata e che, su richiesta della società, è stataAi sensi delle norme sulla trasparenza e sulla guida in materia di trasparenza della Financial Conduct Authority, la società è tenuta a pubblicare i risultati sottoposti a revisione per l'anno fiscale 2023La società sta attualmente collaborando con il proprio revisore, RSM UK Audit LLP, per completare i punti tecnici finali dell'audit dei suoi risultati FY23 e prevede di annunciarli entro questa settimana, si legge in una nota. Viene spiegato che il ritardo è il risultato delle "che hanno richiesto più tempo del previsto durante il primo anno in cui RSM sta effettuando la revisione".