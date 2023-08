Valle d'Aosta, confermata chiusura traforo Monte Bianco

(Teleborsa) - "Dall'ultimo colloquio avuto questa mattina con i verticiè emerso che, al momento, non c'è una variazione della programmazione degli interventi manutentivi previsti".Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta,in merito alla chiusura programmata del traforo del Monte Bianco a partire dal 4 settembre sottolineando come "sia evidente quanto il collegamento transalpino sia vitale per la nostra regione, per tutto il Paese e per l'Europa. Dopo aver risolto questa emergenza, non è più rinviabile un serio ragionamento politico-istituzionale sul futuro di questa infrastruttura"."Anche solo l'ipotesi di un avvio della prossima stagione turistica invernale con il Tunnel del Monte Bianco chiuso sarebbe un vero e proprio disastro. Sono perfettamente consapevole dell'importanza della sicurezza e degli interventi di manutenzione sulle infrastrutture, mi spiace però debbano accadere questi eventi straordinari perché vengano avviati dei ragionamenti seri su eventuali azioni e interventi infrastrutturali che eviterebbero situazioni del genere". E' quanto dichiarapresidente degli albergatori valdostani, esprimendo "una seria e crescente preoccupazione a causa degli impatti negativi derivanti dalla chiusura del Traforo stradale del Frejus".. Quasi i due terzi (63%) delle esportazioni agroalimentari italiane interessano i Paesi dell’Unione Europea che vengono raggiunti principalmente attraverso i valichi alpini con l’88% delle merci che in Italia viaggia infatti su gomma.E’ quanto emerge dall’analisi dellasugli effetti dei limiti alla circolazione lungo le frontiere. Una situazione, sottolinea la Coldiretti, che mette a rischio il record delle vendite made in Italy che ha raggiunto imiliardi nel 2022 e che è cresciuto dell’ 8% che nei primi cinque mesi di quest’anno.L’allungamento dei tempi di trasporto, sottolinea Coldiretti, preoccupa in particolare relativamente al transito delle merci deperibili in una situazione di forte concorrenza estera.