Borse europee europee caute, occhi a inflazione

(Teleborsa) -, che si apprestano a chiudere il mese di agosto con una performance negativa. L'attenzione degli investitori è sui, e in particolare sull'andamento dei prezzi al consumo. L'inflazione ad agosto è rimasta stabile al 5,3% nell'eurozona , è scesa al 5,5% in Italia ed è salita al 4,8% in Francia Sul fronte della, i dati sull'economia americana relativi ai salari e al prodotto interno lordo rilasciati ieri sono stati interpretati dagli investitori come un supporto per la Fed per porre fine ai rialzi dei tassi, mentre stamattina(BCE) ha affermato che il calo dei tassi reali risk-free potrebbe contrastare gli sforzi volti a riportare l'inflazione al livello target in modo tempestivo.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,47%. L'è sostanzialmente stabile su 1.944,5 dollari l'oncia. Lieve aumento per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,39%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +162 punti base, con ilche si posiziona al 4,15%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,59%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 28.968 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 30.986 punti. Pressoché invariato il(+0,09%); poco sopra la parità il(+0,32%).di Piazza Affari,avanza dell'1,56%. Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,24%.avanza dello 0,87%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,87%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,10% (dopo aver collocato un bond equity-linked per 500 milioni di euro). Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,61%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,56%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,98%),(+3,83%),(+3,14%) e(+2,00%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,79%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,02%. Tentenna, che cede lo 0,95%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,93%.