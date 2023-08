Microsoft separerà Teams da Office dopo indagine antitrust UE

Microsoft

(Teleborsa) -e renderà più semplice il funzionamento dei prodotti rivali con il suo software. L'annuncio è arrivato un mese dopo che la Commissione europea ha avviato un'indagine formale sulla fusione di Office e Teams da parte di Microsoft, a seguito di un reclamo presentato dall'app di messaggistica per lavoro Slack (di proprietà di)."Oggi annunciamoche speriamo possano iniziare ad, anche mentre l'indagine della Commissione europea continua e noi collaboriamo con essa - ha scritto sul blog della società Nanna-Louise Linde, Vice President, Microsoft European Government Affairs - Questi cambiamenti avranno un impatto sulle nostre suite Microsoft 365 e Office 365 per i clienti aziendali nello Spazio Economico Europeo e in Svizzera".Innanzitutto, a partire dal2023, Microsoft separerà Teams dalle suite Microsoft 365 e Office 365 nel SEE e in Svizzera. Invece venderà semplicemente queste offerte senza Teams a un(2 euro in meno al mese o 24 euro all'anno). Teams sarà ancora disponibile per i nuovi clienti aziendali per l'acquisto autonomo e separatamente al prezzo di listino di 5 euro al mese o 60 euro all'anno.In secondo luogo, Microsoftcon Microsoft 365 e Office 365. Oggi offre giù un'interoperabilità con le app e i servizi Microsoft 365 e Office 365, consentendo ad aziende comee Salesforce di creare esperienze personalizzate e integrate su Exchange, Outlook e persino Teams. Tuttavia, ora creerà nuove risorse di supporto per organizzare meglio e indirizzare gli sviluppatori di applicazioni alle API esistenti e all'estensibilità nelle app e nei servizi Microsoft 365 e Office 365 che si connettono con Teams. Infine, creerà nuovi meccanismi per consentire a soluzioni di terze parti di ospitare applicazioni Web di Office."Riteniamo che questiaziendali europei, fornendo loro l'accesso alle migliori soluzioni possibili a prezzi competitivi - ha affermato Linde - Riconosciamo inoltre che siamo ancora nelle fasi iniziali dell'indagine formale della Commissione europea. Continueremo a dialogare con la Commissione, ad ascoltare le preoccupazioni del mercato e a rimanere aperti a esplorare soluzioni pragmatiche a vantaggio sia dei clienti che degli sviluppatori in Europa".