Rialzo controllato per le Borse europee, focus su inflazione e percorso tassi

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. L'attenzione degli investitori è sui, e in particolare sull'andamento dei prezzi al consumo: l'inflazione ad agosto è rimasta stabile al 5,3% nell'eurozona , è scesa al 5,5% in Italia ed è salita al 4,8% in Francia Sul fronte della, stamattina(BCE) ha affermato che il calo dei tassi reali risk-free potrebbe contrastare gli sforzi volti a riportare l'inflazione al livello target in modo tempestivo. Dai verbali dell'ultima riunione è emerso che tutti i membri del consiglio direttivo hanno sostenuto l'aumento dei tassi di 25 punti base proposto dal capo economista Philip Lane, mentre "inizialmente è stata espressa anche una preferenza per non aumentare i tassi di interesse di riferimento della BCE in considerazione dei rischi di una trasmissione più forte del previsto".Lieve calo dell', che scende a quota 1,087. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.945,8 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,84%), raggiunge 82,31 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +163 punti base, con ilche si posiziona al 4,13%.denaro su, che registra un rialzo dello 0,85%, senza slancio, che negozia con un +0,18%, eè stabile, riportando un moderato +0,1%.Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza a 28.999 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 31.024 punti. Leggermente positivo il(+0,34%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso il(+0,66%).di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,76%. Buona performance per, che cresce dell'1,80%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,32%. Guadagno moderato per, che avanza dell'1,23%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,89% (dopo l'emissione di un bond convertibile che potrebbe comportare una diluzione). Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,64%.scende dell'1,54%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,15%.Al Top tra le azioni italiane a(+9,34%, dopo la revisione del contratto Snowy 2.0 in Australia),(+4,64%),(+3,14%) e(+2,76%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,91%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,15%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,97%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,74%.