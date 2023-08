STM fornirà dispositivi SiC a BorgWarner per auto Volvo Cars

STMicroelectronics

BorgWarner

(Teleborsa) -, colosso italo-francese dei semiconduttori,, produttore statunitense attivo nelle soluzioni di mobilità innovative e sostenibili, iper MOSFET di potenza da 750 V di terza generazione destinati al modulo di potenza proprietario basato su Viper, che viene utilizzato nelledi BorgWarner per diversi veicoli elettrici attuali e futuri di Volvo Cars.Per sfruttare appieno le prestazioni dei dispositivi dei MOSFET in SiC di ST, BorgWarner haper abbinare il dispositivo di quest'ultima con lo switch di potenza Viper di BorgWarner, massimizzando così le prestazioni dell'inverter e realizzando un’architettura compatta ed efficiente rispetto al costo.La collaborazione tra le aziende realizza lache è richiesta dalla rapida crescita del mercato dei veicoli elettrici, si legge in una nota."La nostra collaborazione con BorgWarner, fornitore leader del settore automobilistico per l'elettrificazione, consentirà a Volvo Cars di offrire ai suoi clienti veicoli con prestazioni e autonomia superiori - dichiara, presidente dell'Automotive and Discrete Group di STMicroelectronics - Siamo impegnati a espandere la nostra capacità nel carburo di silicio e a afforzare la nostra fornitura di SiC, anche attraverso un'integrazione verticale e l'aumento dei volumi, ache stanno operando la transizione verso l'elettrificazione e una maggiore efficienza".