Torino-Lione, a Itinera contratto per scavo e costruzione tunnel di base

(Teleborsa) -, società di grandi opere del, si è aggiudicata laper i lavori didi base della linea ferroviaria ad. L’annuncio è stato dato dai vertici del Promotore Pubblico “Tunnel Euralpin Lyon Turin” () nel corso di una seduta pubblica.Itinera realizzerà il progetto in qualità di leader con unainsieme ai partner(quota del 39%) e(quota del 20%).Questo affidamento, che ha un, è l’ultimo relativo ai grandi lavori civili della sezione internazionale delladestinata a merci e passeggeri tra Italia e Francia della lunghezza complessiva di 65 km tra le stazioni internazionali di(Francia) e di(Italia), dove si connette alla linea esistente.è rappresentata dal, la più lunga galleria ferroviaria a doppia canna con binario unico mai costruita, lunga 57,5 km.In particolare,riguarda la costruzione del(cantieri operativi CO03 e CO04), e comprende la realizzazione didel tunnel di base, suddiviso in, oltre che delle discenderie e deiche portano ad una lunghezza complessiva dei tunnel da realizzare pari a circa, di cui 18 km in scavo meccanizzato (TBM) e 12 km in scavo tradizionale.è pari a circa, mentre la produzione di calcestruzzo complessivo (gettato in opera, jet-grouting e per conci prefabbricati) è pari a circa 730.000 mc.Nel corso dell’esecuzione del, è previsto un picco di impiego delleDopo, l’affidamento dei lavori anche sul versante italiano rappresenta unadi questa infrastruttura strategica che costituisce una delle componenti principali del, uno dei 9 assi della. Questo asse collegherà l’Europa sud-occidentale con i paesi dell’Europa centrale e orientale.La linea ferroviaria Torino-Lione ha inoltre una: a regime, con la sua entrata in esercizio a partire dal 2030, è previsto chedalle strade alpine, risparmiando così 3 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno.è attualmente, tra il portale d’ingresso lato Francia a Saint Julienne Mont Denis e Saint Martin La Porte, oltreché in grandi progetti internazionali di trasporto, tra cui il nuovo “Storstrøm Bridge” in Danimarca, un ponte ferroviario e stradale della lunghezza di 3,8 km che rappresenterà il nuovo asse di collegamento tra Copenaghen (Danimarca) e Amburgo (Germania).