Banche, Gros Pietro: "Sono solide. Tassa extraprofitti? Non allarma"

(Teleborsa) - Il Presidente diconferma che, ridimensionando gli allarmi per la, anche se ammette che "qualche effetto si avrà" in termini di aumento dei costi dei servizi o riduzione del dividendo.Gros Pietro hache l'annuncio della tassasull'Italia, ma ha spiegato che la comunicazioneed "è importante che gli investitori riescano a capire cosa vuole fare l'Italia nel prossimo futuro".. Ed il mercato sta già reagendo positivamente", ha sottolineato il banchiere a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio, facendo cenno all'aumento dei rendimenti sui depositi.Parlando della, confermata oggi dall'Istat, il Presidente di Intesa Sanpaolo ha affermato cheche a sua volta ha creato una difficolta per la", mentre, perché "ha dei mercati più distribuiti geograficamente come settori". Per l'anno prossimo - ha aggiunto - ci si aspetta una crescita del PIL dell'1%.Gros Pietro ha commentato anche le recenti indicazioni arrivate daidal meeting di Jackson Hole, affermandoe a quando dovranno cominciare a ridurli", ma l'obiettivo resta quello di "fermare l'inflazione che è la più ingiusta delle tasse".