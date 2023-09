Estate 2023, oltre 220 milioni di transiti sulle strade e autostrade italiane

(Teleborsa) -, grazie alla netta ripresa del turismo post Covid, mentre calano sia gli incidenti che gli incendi. E' quanto emerge a consuntivo sul bilancio del(28 luglio - 30 agosto) stilato daSono stati registratisugli itinerari delle vacanze, con unrispetto all’analogo periodo dell’anno scorso. Le strade più percorse sono state: la A2 - Autostrada del Mediterraneo, la SS106 statale Jonica, la A90 - Grande Raccordo Anulare e la SS36 del Lago di Como e dello Spluga.Ilè scesocon 1510 sinistri a fronte dei 1543 del 2022, ma si registra anche una flessione deglia 263 rispetto ai 267 dell’anno scorso."I dati di traffico sono un indice chiaro del recupero del turismo nel nostro Paese", sottolinea, ricordando l'importanza della sicurezza e di ridurre i disagi dei viaggiatori, con la sospensione dei cantieri fino al primo weekend di settembre (sono stati sospesi 811 cantieri pari al 74% del totale).Analizzando nello specifico i dati, irisultano quelli della(28 luglio – 3 Agosto), dove si sono registrati mediamente circacon il picco venerdì 28 luglio (circa 7,4 milioni di veicoli).Nel mezzogiorno, si segnala tra le strade più trafficate, in particolare le trattecon oltre 100mila veicoli al giorno econ circa 80mila veicoli, mentre pressoi veicoli medi giornalieri sono stati oltre 42mila. Sempre al meridione tra lesi segnalano quelle in ingresso e uscita dacon un volume medio giornaliero di oltre 72mila veicoli sulla A19 Dir e quelle in prossimità dicon i 71mila veicoli della SS162NC. Per quanto riguarda la SS18 “Tirrena Inferiore”, la tratta più trafficata è come sempre lacon 56mila veicoli medi al giorno, mentre per la SS106 “Jonica” è quella pugliese, con 32mila veicoli medi.Al Centro, troviamo ilcon oltre 128mila veicoli al giorno medi nel quadrante ovest ed oltre 90mila nel resto dell’itinerario, a seguire la SS148con gli oltre 55mila veicoli medi registrati presso Ardea e la SS2bisnel tratto prossimo all’innesto con il GRA.Al Nord, lungo la SS36 “” i veicoli mediamente transitati in un giorno a Lecco sono stati circa 64mila, risultano invece 42mila quelli sulla SS434 “e spostandosi nel nordest lungo la grande viabilità triestina sono stati mediamente 30mila al giorno i transiti in prossimità di. Sullanel tratto di valle presso Longarone i veicoli medi giornalieri sono stati 25mila. Infine circa 40mila i veicoli medi giornalieri registrati sulle tangenziali di Parma e di Pescara, e 34mila quelli sul RA10 di Torino.