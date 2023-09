Itway in rally dopo accordo in ambito software-defined storage

Itway

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'IT, Cyber Security, AI e Big Data,dopo il rally innescato da una nuova commessa. Questa mattina ha infatti annunciato di aver stretto una parternship con la statunitense Cloudian , prevedendo nel prossimo biennio ricavi per 5 milioni di euro operando nei settori Service Provider, Pubblica Amministrazione, Sanità, Energia , Istruzione, Banche e Assicurazioni.si attesta adell'ultimo prezzo battuto, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 1,905 e successiva a quota 2,071. Supporto a 1,739.