Monte Bianco, ASSOTIR: "Bene accordo tra Italia e Francia, ma rimane caos trasporti"

(Teleborsa) -plaude all'accordo che Italia e Francia hanno raggiunto ieri per rinviare la chiusura del. Ma sottolinea che quella del valico era solo l'emergenza esplosa nelle ultime settimane, si devono affrontare invece diverse altre questioni – dalla carenza di manutenzione, alla maggiore collaborazione tra Paesi – che vengono rinviate da anni. La situazione inoltre – rileva Assotir – "resterà caotica per mesi, e i disagi che i trasportatori dovranno affrontare non devono essere ignorati"."Il Ministro Salvini e il suo omologo francese, Beaune, hanno dato una risposta concreta e positiva ad una situazione che sarebbe risultata altrimenti ingestibile – commenta la–. Gli autotrasportatori possono tirare un sospiro di sollievo. Tuttavia bisogna ricordare che le condizioni restano di forte difficoltà, visto che l'altro valico che collega Italia e Francia, il Frejus, al momento è chiuso a causa della frana avvenuta nei giorni scorsi"."Questa vicenda – afferma il– mette in evidenza una serie di problemi con cui siamo tutti chiamati a fare i conti: la carenza pluridecennale di manutenzione delle infrastrutture, la messa in sicurezza del territorio per contrastare le conseguenze del cambiamento climatico, e la necessità di dialogo e collaborazione tra Paesi, che dovrebbe essere gestita ben oltre i livelli nazionali. Per quanto riguarda la carenza di manutenzione e il degrado del territorio, non possiamo far altro che prendere atto che stiamo pagando il prezzo degli errori e dei ritardi commessi in passato. Sul terzo punto, accogliamo con una punta di ottimismo un episodio di collaborazione tra Italia e Francia da cui è arrivata una decisione importante per i rispettivi sistemi economici nazionali".L'Associazione sottolinea infine che l'accordo raggiunto ieri risolve solo in parte la situazione caotica – evidenziata dalle lunghe code delle scorse ore – che affligge i collegamenti tra i due Paesi. "Gli autotrasportatori che operano su quelle tratte saranno costretti nei prossimi mesi a affrontare enormi disagi – conclude– e sarebbe un grave errore trascurarli".