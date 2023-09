Eventi e scadenze: settimana del 4 settembre 2023

Mercoledì 30/08/2023

Venerdì 01/09/2023

Domenica 03/09/2023

Lunedì 04/09/2023

Sanlorenzo

Valsoia

Martedì 05/09/2023

Giglio.Com

GVS

Immsi

Sabaf

Mercoledì 06/09/2023

Aeroporto di Bologna

Cellularline

Tod's

Giovedì 07/09/2023

Equita Group

Eurotech

Gas Plus

Intermonte Partners Sim

Ivs Group

LU-VE Group

Meglioquesto

MutuiOnline

Neodecortech

SOL

The Italian Sea Group

Venerdì 08/09/2023

Avio

Ecosuntek

Gequity

LU-VE Group

Sabato 09/09/2023

(Teleborsa) -- Il Festival di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria- Si svolge a Berlino la Fiera internazionale dell'elettronica della tecnologia e dell'innovazione. Ci saranno le più importanti aziende del settore dell'elettronica di consumo e degli elettrodomestici per la casa. Spazio all'intelligenza artificiale, la domotica e la robotica- Tema trattato dell'evento sarà "Un clima nuovo: verso un'economia e una finanza sostenibile". Tra gli interventi, Ignazio Visco (Governatore della Banca d'Italia), Andrea Illy (Presidente di illycaffé), Zeno D'Agostino (Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale), Pierroberto Folgiero (AD di Fincantieri) e Andrea Sironi (Presidente Assicurazioni Generali)- Riunione informale dei ministri dello Sviluppo- Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile, con dibattiti tra Società e Investitori, dove esperti ESG condivideranno piani concreti in termini di crescita sostenibile, strumenti di finanziamento e strategie di investimento sostenibili. Le Società avranno l'opportunità di confrontarsi con Investitori istituzionali nazionali e internazionali circa le loro strategie di sostenibilità- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari09:30 -- Evento promosso dal MIMIT e dal Ministero degli Investimenti Saudita, dedicato alla celebrazione delle relazioni bilaterali italo-saudite in occasione del centenario dei primi accordi. Si svolge a Milano, Excelsior Hotel Gallia. Tra i vari interventi, il ministro Urso, il ministro saudita Al-Falih Al-Falih, i CEO di Eni, Pirelli e Invimit Sgr, e il presidente di ENEA10:00 -- Alla giornata inaugurale della Euronext Sustainability Week 2023, in Borsa Italiana, interverranno, tra gli altri, il CEO e GM di Borsa Italiana, la Presidente di Borsa Italiana, il presidente di CDP e i CEO di Eni, Italgas, A2A e Maire Tecnimont17:00 -- La Commissione Lavoro nell'ambito dell'esame recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento, svolge l’audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISK, UIL e UGL- Borsa di New York chiusa per festività- Borsa di Toronto chiusa per festività- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, partecipa a Nairobi, in Kenya, all'Africa Climate Summit- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Importante evento annuale dedicato al gas naturale. Si riuniranno a Singapore EXPO, i Ministri dell'Energia globale e personalità politiche di alto profilo provenienti dai principali Paesi esportatori di energia, dai Paesi europei e dalle economie di mercato emergenti. Ci saranno oltre 4.000 delegati, tra cui amministratori delegati, decisori politici e innovatori provenienti da tutta la catena del valore del gas- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi15:00 -- Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato un tavolo sulla crisi del Gruppo La Perla. All'incontro sono stati invitati rappresentanti dell'azienda, parti sociali e sindacati- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale 2023- La 12a edizione del festival si svolge a Mestre. Ci saranno politologi, analisti economici, esperti di relazioni internazionali, esponenti delle istituzioni e grandi firme del giornalismo. La giornata iniziale sarà inaugurata da Paolo Gentiloni, Commissario per gli affari economici e monetari dell'Unione Europea- Beige Book- La Banca del Canada annuncia la sua decisione riguardo al tasso di riferimento overnight, insieme a una breve spiegazione dei fattori che hanno influenzato la decisione10:00 -- L'Assemblea Generale di Confindustria si svolge a Bologna Fiere. Partecipa, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente Confindustria11:00 -- Roma, Caserma Lamarmora - Presentazione della Dichiarazione d’intenti tra il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale e Intesa Sanpaolo per la promozione di iniziative in tema di educazione alla legalità e alla sicurezza in ambito culturale11:00 -- Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato un tavolo di crisi per Softlab Tech. All'incontro saranno presenti istituzioni, aziende, sindacati e parti sociali15:00 -- La Conferenza Stampa di presentazione del Festival nazionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome si svolge a Roma presso la sede della Stampa Estera16:00 -- L'evento "Il futuro dell'inflazione" organizzato dall'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) si svolge a Palazzo Clerici, a Milano. Intervengono Ignazio Visco (Governatore Banca d'Italia) e Franco Bruni (Vice Presidente e Co-head Europa e Governance Globale, ISPI)- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Il Summit dell'aviazione civile europea si svolge a Malta. Focus su strategie europee, sviluppo e armonizzazione delle regole. La conferenza intergovernativa paneuropea riunisce 44 Paesi membri (27 comunitari e 17 non comunitari)- Il Festival si svolgerà a Camogli e accoglierà autorevoli protagonisti del mondo scientifico, culturale, tecnologico, artistico, economico, imprenditoriale, dello spettacolo e dell'intrattenimento- Le riserve ufficiali della Banca d'Italia; Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia10:00 -- Bologna - Evento organizzato da Piccola Industria Confindustria in collaborazione con AHK Italien e Camera di Commercio Italo-Germanica e Fondirigenti. Partecipa, tra gli altri Vanni Baroni, vice presidente Confindustria e Presidente P.I. di Confindustria15:00 -- Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato un tavolo di crisi per il Gruppo Dema (settore aerospaziale). All'incontro saranno presenti istituzioni, aziende, sindacati e parti sociali- Comunicazione BOT- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023- Appuntamento: Presentazione analisti- Grecia - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Norvegia, Portogallo e Ucraina - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Manifestazione internazionale del mondo orafo e gioielliero organizzata da IEG - Italian Exhibition Group, in programma nel quartiere fieristico di Vicenza. Evento di riferimento per la Community orafa, dove saranno presenti anche buyer, giornalisti, relatori internazionali e opinion leader- Romania e Turchia - Fitch pubblica la revisione del merito di credito10:00 -- Roma - Il Presidente Mattarella sarà a Porta San Paolo e Parco della Resistenza per la deposizione di due corone in occasione dell'80° anniversario della Difesa di Roma- Comunicazione medio-lungo- CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Relazione semestrale16:00 -- Appuntamento: Conference call per la presentazione risultati al 30.06.2023. Relatori: Matteo Liberali, CEO Eligio Macchi, CFO Michele Garulli, IRM- Il Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G20 si terrà a Nuova Delhi e conterà sulla presenza dei Membri del G20, di alcuni Paesi invitati e dei rappresentanti di alcune delle principali Organizzazioni Internazionali. All'evento è tradizionalmente prevista la partecipazione dei Ministri dell'Economia