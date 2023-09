Prysmian completa con succesos istallazione e test cavi Viking Link

Prysmian Group

(Teleborsa) -, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, annuncia di avere di test ad alta tensione dei propri 1.400 km di cavi di energia sottomarini e terrestri per il, l’interconnessione ad alta tensione in corrente continua onshore e offshore più lunga al mondo, cheViking Link è una. L’interconnessione dovrebbe esseree consentirà lo scambio di energia pulita tra i due Paesi, sostenendo il loro percorso verso il net zero.Il, del valore di circa 700 milioni di euro, è statoe comprende la progettazione, la produzione edell'interconnessione più lunga del mondo, che copre tutti i 1.250 km di cavi per la tratta sottomarina e circa 135 km di cavi terrestri sul lato del Regno Unito, per iL’interconnessione ad alta tensione in corrente continuatra i due Paesi. Tutti isono stati realizzati nel centro di eccellenza di Prysmian Group. Le operazioni di installazione sono state eseguite dallala nave posacavi più all’avanguardia nel mercato, nella sua primissima campagna offshore, oltre che dalla nave Cable Enterprise."Questo importante traguardo conferma l’affidabilità di Prysmian nell’eseguire progetti ‘chiavi in mano’ complessi", ha dichiarato, EVP Projects BU di Prysmian Group."Negli ultimi anni Prysmian ha investito molto per potenziare la propria flotta di navi posacavi e l'ampia gamma di attrezzature di interramento ad alta tecnologia, consolidando la leadership del Gruppo nel settore dei cavi sottomarini e potenziando al contempo internalizzando le capacità di installazione, al fine di garantire un'esecuzione dei progetti impeccabile e puntuale", ha aggiunto, Head of Project Operations, Projects BU, Prysmian Group.