Trasporti, Assotir: settore in mano ai “grandi”, consorzi fondamentali per rendere competitive le PMI

(Teleborsa) - Analizzare il ruolo dei consorzi di imprese nel settore dell’, per spiegare come l’unione possa aiutare le piccole e medie imprese. Nel settore dei trasporti, infatti, i soggetti di piccole e medie dimensioni operano a servizio di pochi, grandi committenti, e non hanno possibilità di far pesare il proprio valore contrattuale. È l’obiettivo del convegno “” organizzato dache si terrà martedì 19 settembre prossimo, presso il “Parlamentino” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I lavori inizieranno alle 9.45.“Con questo convegno – spiega la Presidente Nazionale dell’associazione,– vogliamo riportare al centro della discussione politica il valore strategico che hanno i consorzi, e in generale l’aggregazione tra le PMI nel settore. Queste strutture, sebbene in alcune occasioni abbiano dato adito a delle critiche, hanno comunque rivestito un ruolo fondamentale nel settore". "E nell’attuale fase economica – sottolinea Manigrasso - rappresentano una concreta possibilità di svolgere un ruolo nel mercato per quelle realtà aziendali meno strutturate che da sole non potrebbero sopravvivere”.“Assotir – aggiunge, segretario Generale dell’Associazione - crede fermamente che l’aggregazione, opportunamente rivisitata e adeguata, possa costituire un’ipotesi imprenditoriale valida per gli operatori del nostro settore. Oggi più che in passato, perché il mercato del trasporto si è profondamente trasformato, concentrandosi nelle mani di pochissimi grandi operatori che impongono regole e prezzi. Confrontarsi con loro è possibile solo se si esprime una massa critica di livello, in grado di offrire i servizi richiesti. Noi pensiamo che uno dei compiti principali di un’Associazione sia quello di aiutare le imprese a maturare l’idea che, facendo squadra, si pesa di più". "Spesso gli imprenditori, non solo quelli dei trasporti, mostrano una certa resistenza – conclude Donati – ma noi intendiamo riportare questo tema al centro dell’attenzione delle aziende, delle istituzioni e del mondo associativo. Perché è stato accantonato per troppo tempo”.Ad aprire la giornata di lavori sarà la Presidente nazionale di Assotir, Anna Vita Manigrasso. La parola passerà quindi a Fabio Lo Cascio, Direttore Generale di- il consorzio di imprese di autotrasporto facente parte del Sistema ASSOTIR - che farà il punto sull’attività svolta in oltre venti anni di vita, sui possibili sviluppi e sulle strategie messe in campo per affrontare le sfide poste al settore del nuovo contesto economico.Successivamente, si terrà unaper approfondire i temi al centro del convegno. Parteciperanno Enrico Finocchi, presidente del Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori; Massimo Campailla, professore di Diritto della Navigazione e dei Trasporti presso l’Università degli Studi di Trieste; Massimo Marciani, presidente del Freight Leader Council; Claudio Villa, presidente di Federtrasport; e Claudio Donati, segretario generale di Assotir. Le conclusioni dei lavori sono affidate a Edorardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.