Valsoia, utile 1° semestre a 3,7 milioni di euro. Ricavi +12,6%

Valsoia

(Teleborsa) -, società attiva nel mercato dei prodotti per l'alimentazione salutistica e quotata su Euronext Milan, ha chiuso il2023 conpari a 55,8 milioni di euro, in aumento del 12,6% rispetto allo stesso periodo del 2022. La crescita è dovuta soprattutto alle vendite Italia (+13,9%) mentre l'Estero registra una crescita più contenuta (+0,9%). In Italia aumentano sia i Ricavi della Divisione Salute (+6,5%) che quelli della Divisione Food (+31,0%).L'è risultato pari a 6,1 milioni di euro, in calo di 0,5 milioni (-7,4%) rispetto al corrispondente semestre 2022, con unpari al 10,9%, rispetto al 13,3% del pari periodo dell'anno precedente. Tale indice sconta nel primo semestre la crescita dei costi anticipata rispetto a quella dei nuovi listini e dei conseguenti ricavi. L'è pari a 3,7 milioni di euro, sostanzialmente allineato al pari periodo 2022 (-0,1 milioni di euro; -2,2%)."Questo primo semestre ci ha visti ancora operare in un contesto molto difficile per i costi sia delle materie prime che dei servizi - ha commentato il- Alcune aree di miglioramento puntuale per energia e gas evidenziano valori medi di acquisto in calo ma comunque al di sopra del 2022, con effetti al momento solo marginali sul contenimento degli extra costi. In questo primo semestre abbiamo migliorato i ricavi di entrambe le nostre divisioni (food salutistico e food tradizionale) in un quadro molto complesso per la contrazione dei consumi nei mercati alimentari conseguenza di una ancora crescente inflazione".Larisulta positiva e pari a 18,7 milioni di euro. Escludendo gli effetti, puramente contabili, dell'applicazione dell’IFRS16, la Posizione Finanziaria Netta risulta pari a 20,9 milioni di euro contro i 29,4 milioni di euro di inizio periodo (-8,5 milioni di euro)."Siamo concentrati a velocizzare il processo di internazionalizzazione, asset strategico nello sviluppo della nostra società unitamente allanostra vocazione fortemente innovativa e sostenibile - ha spiegato il presidente - Anche nel secondo semestre ildella società rimarranno la priorità insieme alla difesa dei volumi di vendita e dove è possibile alla crescita delle quote di mercato".