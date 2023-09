Digital360 perfeziona acquisto di Omnitel Comunicaciones e AdjudicacionesTic

Digital360

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che si pone l'obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell'attuazione della trasformazione digitale, ha concluso tramite la sua controllata spagnola Digital360 Iberiadi una quota pari ale del, entrambe con sede a Madrid, con la possibilità di acquisire le restanti quote nel 2026, in concomitanza dell’approvazione del bilancio relativo all'anno 2025. Le operazioni erano state annunciate lo scorso maggio."Con Omnitel e di AdjudicacionesTic, un'area con un mercato in forte espansione e ancora molto frammentato, ed entrano a bordo co-imprenditori in gamba motivati a realizzare insieme a noi un importante percorso di crescita - ha commentato il- Le due acquisizioni sono strategiche per il nostro percorso di espansione internazionale focalizzato su paesi in lingua spagnola, in cui replicare il modello di business implementato con successo in Italia, basato su asset editoriali digitali e piattaforme tecnologiche di MarTech e SalesTech, con l'obiettivo di diventare il più grande fornitore di servizi di marketing e lead generation delle grandi aziende tecnologiche nell'area di Spagna e LATAM".Omnitel, consolidando anche i dati della sua controllata Omniprotic, ha chiuso il bilancio 2022 con un fatturato didi euro, circa 1 milione di EBITDA ed una posizione finanziaria netta creditoria di 0,2 milioni di euro. AdjudicacionesTic ha chiuso il bilancio 2022 con un fatturato didi euro euro, un EBITDA di 0,35 milioni di euro e una posizione finanziaria netta creditoria di 0,35 milioni di euro.