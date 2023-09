Commissione UE, delega concorrenza a Reynders mentre Vestager corre per la BEI

(Teleborsa) - La vicepresidente esecutiva della Commissione europeaha informato la presidente Ursula von der Leyen della sua nomina a candidata ufficiale da parte del governo danese per la carica di presidente del comitato direttivo dellae ha chiesto unnon retribuito per la durata della campagna. Il congedo le è stato concesso.Durante questo periodo, la presidente ha deciso di assegnare la responsabilità di indirizzo e coordinamento di "A Europe Fit for the digital age" alla vicepresidente ceca, e il portafoglio responsabilità per la concorrenza al commissario belga, che riferirà direttamente alla presidente per tale responsabilità.von der Leyen ha inoltre deciso di assegnare temporaneamente la responsabilità del portafoglio per l'innovazione e la ricerca al vicepresidente gregofino alla nomina di un nuovo membro della Commissione in sostituzione dell'ex commissaria bulgara Mariya Gabriel.