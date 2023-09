Male i Listini europei, focus su dichiarazioni banchieri centrali

Unipol

(Teleborsa) -. Sul fronte macroeconomico,, segnando una flessione di -11,7% m/m contro -4,3% atteso e +7,6% precedente. Il risultato negativo è stato interamente causato dal calo delle grandi commesse (-54,5% m/m per via di aeromobili e veicoli spaziali), escluse le quali la variazione sarebbe stata pari a +0,3%.Questa mattina sono arrivate diverseda parte di banchieri centrali dell'eurozona,del 13 e 14 settembre. Klaas Knot ha detto che i mercati forse sottovalutano la possibilità di un rialzo dei tassi di interesse alla riunione di Francoforte la prossima settimana, Francois Villeroy de Galhau ha affermato che "siamo vicini o molto vicini al picco dei tassi di interesse", Joachim Nagel ha evidenziato che "sarebbe sbagliato ipotizzare che un picco dei tassi di interesse sarà presto seguito da tagli".A Piazza Affari la storia di giornata è la mossa disu. Il gruppo assicurativo emiliano ha confermato di aver avviato le attività propedeutiche all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità di Vigilanza al fine di valutarenella banca valtellinese.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.923,7 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,82% e continua a trattare a 85,98 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,17% a quota +169 punti base, mentre ilsi attesta al 4,33%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,45%, vendite su, che registra un ribasso dello 0,89%, e seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,92%.Sessione debole per il, che scambia con un calo dello 0,45% sul; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,44%, scambiando a 30.528 punti. In frazionale calo il(-0,3%); come pure, poco sotto la parità il(-0,63%).di Piazza Affari, guadagno moderato per, che avanza dell'1,31%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,22%. Giornata positiva per, che sale di un frazionale +0,82%. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,53%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,02%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,43%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,11%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,10%.Tra i(+5,30%),(+1,25%),(+1,05%) e(+0,78%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,74%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,47%.scende dell'1,88%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.