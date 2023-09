Banmca Ifis colloca bond senior per 300 milioni, cedola al 6,875%

Banca Ifis

(Teleborsa) -annuncia i risultati deldestinata ad investitori istituzionali per un ammontare diL’operazione - ricorda una nota - rientra nell’ambito del programma di emissioni EMTN da 5 miliardi di euro, così come previsto dal Piano Industriale della Banca relativo al triennio 2022-24.Nel dettaglio, l’emissione obbligazionaria ha una, con data di regolamento prevista per il 13 settembre 2023 eIlè stato fissatoe con unaL’obbligazione sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange e ha un rating atteso di Baa3 da parte di Moody’s e di BB+ da parte di Fitch.Nell’operazione, Banca Ifis si è avvalsa del supporto di Barclays, Citi, Deutsche Bank (B&D), IMI-Intesa Sanpaolo e Société Générale in qualità di joint bookrunners. Bonelli Erede ha fornito assistenza legale a Banca Ifis, mentre Clifford Chance ha supportato le banche joint bookrunners.