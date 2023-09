Montalbetti (Consultinvest): prodotti rispolverati, bond tornano a classica funzione

(Teleborsa) - "Lo scenario che abbiamo di fronte quest'anno non è altro che un, con le obbligazioni che sono tornate a offrire la classica funzione di rendimento cedolare e diversificazione. Si tratta di un contesto al quale noi italiani siamo abituati e dove il BTP rappresenta il concorrente più stretto del gestito. Di conseguenza,, ma la proposizione di prodotti che sono stati rispolverati". Lo ha affermato, fund selector e portfolio manager di Consultinvest SGR, in occasione della pubblicazione dei dati definitivi della Mappa Trimestrale Assogestioni riferita al secondo trimestre 2023."Da un punto di vista macroeconomico, la sensazione è che- ha spiegato - Dall'inflazione arrivano segnali di moderazione, ma i mercati sono un po' troppo ottimistici e ci vorrà tempo perché la misura rientri verso gli obiettivi delle banche centrali. Le economie stanno rallentando e gli utili aziendali ne risentiranno, motivo per cui alcuni segmenti dell'azionario che hanno corso molto potrebbero iniziare a correggere.Secondo Montalbetti, intervenuto a una tavola rotonda curata da FocusRisparmio, occorre ", in cui trovino spazio le obbligazioni e dove la parola d'ordine per l'azionario sia cautela, con un occhio per i settori di nicchia".