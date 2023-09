Nasdaq in rosso con crollo Apple, attesa per commenti Fed

Apple

(Teleborsa) -, con una performance. A pesare è il, dopo che che Bloomberg ha riferito che la Cina sta pianificando di estendere il divieto di utilizzo dell'iPhone alle società statali. Il giorno prima, il Wall Street Journal aveva riferito che la Cina si stava muovendo per vietare l'uso dell’iPhone e di altri dispositivi di marca straniera nelle agenzie governative.A pesare sul sentiment sono anche i dati macroeconomici:hanno aggiunto preoccupazioni sull'inflazione vischiosa. In particolare, i "claims" sono scesi al livello più basso da febbraio, sottolineando la riluttanza delle imprese a licenziare i lavoratori, con richieste iniziali a 216.000 nella settimana terminata il 2 settembre.Gli investitori attendono idi almeno seidurante la giornata, tra cui il presidente della Fed di Filadelfia Patrick Harker, il presidente della Fed di New York John Williams e il presidente della Fed di Atlanta Raphael Bostic.Ieri il- preparato per la riunione del FOMC di settembre - ha dipinto un quadro di attività resiliente e mercato del lavoro e inflazione in moderato rallentamento, non fornendo dunque chiare indicazioni per un rialzo dei tassi a fine mese. Dalla Fed,(Fed di Boston) ha ribadito la necessità per la banca centrale di procedere con cautela in questo momento, al fine di evitare di causare troppo stress economico per raggiungere l’obiettivo di stabilità dei prezzi.Tra le società che hanno rilanciato iè in sofferenza poiché la società di software di sicurezza ha riportato ricavi preliminari inferiori alle attese, mentreè ben impostata dopo che le vendite nette del rivenditore di videogiochi per il secondo trimestre hanno superato le aspettative.Sul fronte dellebeneficia dell'upgrade da parte di Wells Fargo a overweight da equal weight,soffre il downgrade di Loop Capital a hold da buy,accusa il downgrade di Barclays a underweight.Guardando ai, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 34.491 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 4.441 punti. In rosso il(-1,25%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso l'(-0,69%).