Borse asiatiche in ordine sparso

(Teleborsa) - Seduta con segni misti tra le piazze asiatiche dovechiude sui livelli della vigilia, in seguito alla debolezza di Wall Street in attesa di maggiori informazioni dall'inflazione negli Stati Uniti.L'indice giapponeseriporta una variazione pari a -0,13% mentreè in calo dell'1,47%.Consolida i livelli della vigilia(-0,04%); con analoga direzione, sulla parità(+0,02%).Senza direzione(-0,09%); in frazionale calo(-0,67%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,1%. Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,22%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,12%.Il rendimento dell'scambia 0,71%, mentre il rendimento per ilè pari 2,65%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -0,9%; preced. 2,7%)06:30: Produzione industriale, mensile (preced. 2,4%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 4%; preced. 3,7%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,3%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,8%; preced. 2,5%)06:30: Indice servizi, mensile (preced. -0,4%).