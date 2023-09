Italo presenta il Bilancio di Sostenibilità 2022

(Teleborsa) - Italo presenta ilche rendiconta gli impegni e i risultati raggiunti in(Environmental, Social and Governance) in linea con gli obiettivi e i valori aziendali. Dal 2012 ad oggi Italo ha trasportato, raggiungendo 51 città con 59 stazioni collegate dai 51 treni della flotta. Nel corso del 2022 ha ottenuto un importante attestato del lavoro fatto in ambito ESG con una valutazione del, strumento emanato dall’UIC (Union International de Chemin De Fer) che misura la performance di sostenibilità nell’ambito del settore ferroviario secondo gli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, nettamente superiore alla media del settore.Il 2022 ha visto inoltre il completamento della, condotta in conformità alle linee guida TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosure) e l’analisi delle emissioni. Allo stesso tempo, Italo continua a lavorare per migliorare la propriae ridurre le emissioni anche attraverso ulteriori iniziative sia nello svolgimento delle attività aziendali sia per ottimizzare i consumi energetici degli uffici. Italo si è dotata anche di un software gestionale multilivello che permette di monitorare la produzione dei rifiuti, il rispetto delle tempistiche di deposito temporaneo e tutti gli adempimenti relativi alla registrazione dei formulari: è stato possibile, in tal modo, differenziare oltre il 50% dei rifiuti provenienti da bordo, di cui il 15% di plastica.Best-in-class per lesui propri treni, Italo è stata la prima impresa ferroviaria al mondo ad aver installato su un treno i filtri HEPA, che rappresentano una barriera ad altissima efficacia contro ogni agente, non solo contro il virus SARS-CoV-2, ma contro qualunque forma virale o influenzale che possa essere trasmessa per via aerea.Nel corso del 2022, Italo ha garantito mediamente ai suoi dipendenti (1.360 persone dei quali 97 % assunto a tempo indeterminato e, di questi, 21% under 30), suddivisibili in più di 50 ore di prima formazione per l’ottenimento delle abilitazioni necessarie al ruolo (macchinisti, train manager, nuove abilitazioni richieste dallo sviluppo del network), e più di 20 ore pro-capite dedicate all’aggiornamento ed al mantenimento delle competenze operative o professionali, estese sia al personale operativo che alle figure di staff. Accanto alla formazione l’impegno dell’azienda si è focalizzato sui processi di, con l’offerta di numerose opportunità di avanzamento di carriera e diversificazione professionale, e su una sempre maggiore attenzione all’uguaglianza di genere e a quella salariale.Gli sforzi compiuti hanno portato a grandi risultati nellain tutta l’organizzazione, il 47% è infatti donna, soprattutto nei ruoli tradizionalmente ricoperti dagli uomini: questo ha permesso di classificarsi al 1° posto tra le aziende italiane di settore nel Ranking del Financial Times “Diversity & Inclusion”. Anche il sistema dirisponde in pieno ai principi ESG e ha l’obiettivo di costruire un significativo incremento di valore per tutti gli stakeholders, sostenendo la vita dei propri dipendenti e allo stesso tempo permettendo di rilasciare valore verso la comunità.In quest’ottica rientrano tutte le azioni che hanno lo scopo di creare e rafforzare il patto di fiducia tra azienda, dipendenti, famiglia e società come, ad esempio, le 21 borse di studio assegnate ai figli dei dipendenti meritevoli, l’attivazione del servizio psicologico privato e post traumatico, l’istituzione della figura del “”, che su tutto il territorio aiuta a comprendere e selezionare le esigenze e i desideri dei dipendenti e delle loro famiglie. Contemporaneamente Italo, per supportare la comunità, si è adoperata sia attraverso il sostegno di diverse associazioni del terzo settore, che attraverso il sostegno nei confronti dei dipendenti che si trovano in situazioni di difficoltà. Nel corso dell’anno, le iniziative dihanno consentito di finanziare, per il secondo anno consecutivo, una borsa di studio in favore di un giovane ricercatore AIRC, di affiancare l’che si occupa di garantire l’inclusività dei bambini con bisogni speciali, donando Joëlette Kids e supportare laper sensibilizzare i viaggiatori sull’importanza del sostegno regolare alla ricerca sulle malattie genetiche rare. Da non dimenticare il continuo sostegno alle piccole e grandi realtà sul territorio grazie alla promozione di eventi sociali e culturali nelle città del proprio network.Infine, l’impegno di Italo a favore della sostenibilità è testimoniato dall’adozione volontaria degliin materia di trasparenza che confermano Italo come allineato al 100% con la Tassonomia UE per le imprese ecosostenibili. “Siamo orgogliosi dell’impegno assunto in tema di sostenibilità. È un lavoro quotidiano che ha l’obiettivo di rafforzare e realizzare la strategia ESG che ci siamo posti, convinti che solo così riusciremo a garantire un futuro migliore e uno sviluppo equo del Paese e delle comunità” dichiara, Amministratore Delegato di Italo.