Gas, indice IGI scende a 37,33 euro/Mwh

(Teleborsa) -. Il valore dell'(Italian Gas Index) per il 15 settembre è risultato è pari a 37,33 euro/MWh, in ribasso rispetto al 14settembre quando risultava pari a 39,99 euro/MWh.L'indice IGI è calcolato dal Gestore dei Mercati Energetici - GME per ciascun giorno-gas, sulla base dei prezzi delle transazioni concluse sul mercato del gas naturale (MGAS).Al contrario, ilper consegna ottobre, quotato alla Borsa di Amsterdam, viaggia in ribasso e segna un valore di 34,57 euro/Mwh, in calo del 2,7% rispetto alla vigilia.