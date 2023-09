Agroalimentare, Freni: "Per contrastare inflazione sussidi strutturali e incentivi a strutture di filiera"

(Teleborsa) - "Il comparto dell'agricoltura genera numeri importantissimi per il sistema paese e noi crediamo che proprio il comparto dell'agricoltura sia la miglior cartina di tornasole di come il sistema di filiera, che nell'agricoltura dai suoi migliori risultati, debba essere applicato sempre di più e sempre meglio nell'ambito di tutte le dinamiche che ci sono. Enpaia ci dimostra, e il rapporto di oggi a maggior ragione, quanto una sana gestione e una sana gestione di filiera possa dare risultati incredibili". È quanto ha affermato il, a margine del(Ente previdenziale degli addetti e degli impiegati in agricoltura)."Fare sistema – ha sottolineatonel corso del suo intervento – è l'unica possibile chiave di volta per mettere a sistema risorse che fino a ieri non lo sono state. Togliamoci dalla testa sollecitazioni statocentriche sugli investimenti, che hanno rischiato in passato di mettere in crisi le Casse di previdenza private dei professionisti. Le Casse, che gestiscono complessivamente circa 100 miliardi di euro, non sono e non possono essere una mucca da mungere, e non è nemmeno immaginabile che la loro autonomia venga messa in discussione e che vi sia una coercizione sulla dinamica degli investimenti del comparto"."Purtroppo i prezzi dell'agroalimentare, come quelli di tutti i generi alimentari, sono quelli che tecnicamente storicamente scendono piùtardi dalla curva dell'inflazione perché hanno una dinamica funzionale economica diversa. È ovvio che incidono, purtroppo, sulle fasce medio-base, su chi ha una disponibilità minore, e quindi la strategia del Governo è quella di garantire e continuare a garantire queisussidi strutturali che sono stati già garantiti per consentire gli acquisti agroalimentari ma anche quello di incentivare le strutture di filiera che consentono poi notevoli risparmi anche a chi produce e quindi consentono poi a valle di abbassare il prezzo di vendita".