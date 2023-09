Green Arrow Capital rifinanzia portafoglio X-Elio con il supporto di Unicredit

UniCredit

(Teleborsa) -annuncia la conclusione di un’operazione diche prevedeva lo smontaggio di contratti di leasing sulTramite un'operazione di, è stato possibile rifinanziare il portafoglio fotovoltaico X-Elio, composto dacon capacità installata complessiva pari a, dislocatie controllati da, società parte di un fondo gestito dal Gruppo Green Arrow Capital.Oltre all’, l’operazione permette contestualmente anche ilda effettuare sugli impianti per migliorarne la produttività e quindi i ritorni attesi. I sei impianti produrranno ogni anno energia pulita capace di soddisfare il fabbisogno energetico di circa 11.000 famiglie, con una compensazione di emissioni di CO2 in atmosfera pari a 15.710 tonnellate annue.L’operazione è stata seguita per Green Arrow Capital da un, co-fondatore e CIO del Gruppo Green Arrow Capital e composto da(Managing Director) e(Investment Director) con il supporto di(Investment Analyst).si sono dettidi aver portato a termine questa operazione. "Il successo dell’operazione - hanno sottolineato - è frutto della profonda expertise e conoscenza del mercato del team di Green Arrow Capital, che ha permesso non solo la progettazione dell’operazione ma anche la messa a disposizione di risorse destinate all’efficientamento degli impianti".Green Arrow Capital si è avvalsa della collaborazione di Gianni & Origoni e di Five-e per la documentazione finanziaria e per gli aspetti societari e di diritto amministrativo relativi all’operazione di finanziamento. Green Horse Legal Advisory è stato advisor legale di UniCredit. Capital Wing e MFZ & Partners hanno agito in qualità di financial e hedging advisor.