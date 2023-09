Alibaba annuncia IPO a Hong Kong della controllata Cainiao

Alibaba Group

(Teleborsa) - Il board di, colosso cinese fondato da Jack Ma, ha annunciato che intendemediante unaseparata delle azioni Cainiao sul Main Board dell'. Lo si legge in un filing di Alibaba presso lo HKEX, dove viene sottolineato che la Borsa di Hong Kong ha confermato che la quotazione di Cainiao può procedere.La scissione verrà effettuata mediante l'offerta globale delle azioni Cainiao, condopo l'IPO. Cainiao è attiva nella logistica dell'e-commerce e fornisce servizi e soluzioni logistici innovativi a commercianti e brand, piattaforme di e-commerce, consumatori e società di logistica in Cina e in tutto il mondo.La mossa fa parte di. A marzo 2023, la società ha dichiarato che dividerà la propria struttura in sei unità aziendali, la maggior parte delle quali sarà in grado di raccogliere fondi esterni e quotarsi in borsa.