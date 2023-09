Mercati asiatici in ribasso, Evergrande estende le perdite

Tokyo

(Teleborsa) -, nonostante un piccolo rimbalzo a Wall Street, poiché laha pesato sul settore tecnologico. I commenti arrivati nella notte dal presidente della Fed di Minneapolis Neel Kashkari hanno alimentato questi timori: Kashkari ha affermato di aver previsto un ulteriore aumento dei tassi quest'anno e che i tassi dovranno rimanere più alti per raffreddare l'elevata inflazione e un mercato del lavoro ristretto.Sul fronte geopolitico, laha detto di esserenel successo del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico () a San Francisco, secondo i commenti del ministro degli Esteri Wang Yi, dopo l’assenza del presidente Xi Jinping al vertice annuale del G20 in India. Crescono quindi le aspettative che Xi possa incontrare Biden a margine dell'APEC, dopo aver perso l'occasione di un incontro faccia a faccia in India.Le azioni del promotore immobiliarehanno. Lunedì sera una delle unità della società ha dichiarato di non aver pagato puntualmente il capitale e gli interessi di un'obbligazione da 4 miliardi di yuan il 25 settembre.Il listino ditermina la seduta in ribasso, con ilche lima l'1,11%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per, che rimane allo 0,18%.scende dello 0,33%.Variazioni negative per(-0,76%); come pure, in ribasso(-1,15%). Pressoché invariato(+0,02%); poco sotto la parità(-0,45%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato 0%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 25 settembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,04%.Il rendimento dell'è pari 0,74%, mentre il rendimento delscambia 2,72%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,7%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 6,6%; preced. 6,8%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso -0,8%; preced. -1,8%)01:50: Indice Tankan, trimestrale (preced. 5 punti).