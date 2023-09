Nocivelli chiude esercizio in forte crescita, dividendo di 0,049 euro

Nocivelli ABP

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di Facility Management, ha chiuso l'esercizio al 30 giugno 2023 conpari a 75,1 milioni di euro (+22,4% rispetto al 30 giugno 2022),pari a 73,9 milioni (+43,1%),pari a 15,3 milioni di euro con EBITDA margin 20,4% (13,9 milioni al 30 giugno 2022) e unpari a 10,6 milioni (+10,9%)."Abbiamo approvato oggi dati di forte crescita dei ricavi con marginalità importanti, cheper generare e conservare redditività anche in contesti esterni sfavorevoli o non prevedibili", ha commentato l'"Abbiamo colto diverse opportunità lato opere impiantistiche, il nostro core business, e continuiamo a formulare proposte di Partenariato Pubblico Privato che potranno aggiungersi al nostro consistente portafoglio ordini che ha raggiunto quota 800 milioni con contratti fino al 2033 - ha aggiunto - Mi fa piacere segnalare, a questo proposito, l'sul mercato e ci consente di contare su una importante redditività per i prossimi 10 anni. Un elemento di forte distinzione che si traduce nella generazione di cassa e maggior valore per la società".Lae` cash positive e pari a 40,1 milioni di euro (cash positive per 39,7 milioni al 30 giugno 2022), sostanzialmente invariata rispetto all'esercizio precedente per le dinamiche del circolante legate all'incremento dell'attivita` di esecuzione lavori, con un conseguente aumento dei tempi di incasso dei crediti commerciali e una riduzione dei tempi di pagamento dei debiti verso i fornitori; al mancato incasso di oltre 2 milioni di crediti Iva a causa dei ritardi accumulati dall'agenzia delle entrate.Il consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti la seguente destinazione dell'utile di esercizio: la distribuzione di un(circa 1.492.050 euro complessivi); l'accantonamento a riserva della parte residuale dell'utile di esercizio. Lo stacco della cedola è previsto per il giorno 13/11/2023, con record date 14/11/2023 e pagamento 15/11/2023.