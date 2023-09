Talea, ricavi semestre in forte crescita. Acquisito marchio DOC PETER

Talea Group

(Teleborsa) -chiude il primo semestre 2023 con unae con il, seppur in diminuzione rispetto al primo semestre 2022, a causa - spiega una nota - dei noti fenomeni inflattivi traslati solo parzialmente sui consumatori finali a beneficio dello sviluppo della quota di mercato.consolidati sono pari a 72,9 milioni di Euro rispetto ai 52,8 milioni Euro del primo semestre 2022, con una crescita del 37,9%. I ricavi consolidati adjusted si attestano a 75,6 milioni di Euro, in aumento del 37,7% rispetto ai 54,9 milioni di Euro del primo semestre 2022.Ilsi attesta a 21,2 milioni di Euro, in crescita del 24,3% rispetto ai 17,1 milioni di Euro del 2021. L’ EBITDA al 30 giugno 2023 è stato pari a Euro 1,1 milioni, in riduzione del 40.7% rispetto al precedente esercizio e l’incidenza del margine operativo lordo sui ricavi netti di vendita consolidati è stata dell’1,5% (3,5% nel primo semestre 2022).L’chiude in sostanziale pareggio, negativo di 156 migliaia di Euro rispetto a 839 migliaia di Euro del pari periodo 2022, dopo ammortamenti per 1,3 milioni di Euro (1 milione di Euro nel pari periodo 2022).Dopo oneri finanziari netti per circa 0,8 milioni di Euro, in crescita rispetto ai 0,3 milioni di Euro del primo semestre 2002, ilè negativo per 0,9 milioni di Euro, rispetto a un utile di 404 migliaia di Euro nel 2022.risulta essere pari a 33,9 milioni di Euro rispetto ai 21,5 milioni di Euro del 31 dicembre 2022.Il Gruppo Talea, nella nota dei conti, fa sapere inoltre che il CdA ha approvatoche consolida ulteriormente la leadership di Talea nei settori healthcare, beauty e wellness.Il Consiglio di Amministrazione di Talea Group ha inoltre approvato il, redatto per rendicontare e condividere il proprio impegno nel perseguimento degli obiettivi ESG che sono stati integrati alla propria strategia di sviluppo dopo un percorso di individuazione degli aspetti non finanziari, coerentemente con l’ambizione di essere riconosciuta come leader anche su questi temi.ha commentato: “I risultati di questo primo semestre 2023 testimoniano la, in cui siamo convinti si debba trovare il coraggio di continuare a investire al fine di consolidare la creazione di valore, presente e futuro., volta a diversificare la value proposition verso la clientela, attraverso piattaforme dedicate e sempre più vicine al consumatore finale, aggregando maggiore audience e creando la massa critica per ottenere benefici in termini di economie di scala. In tale direzione si inserisce, facendo leva sui loro oltre 21 milioni di utenti e 170mila clienti, e sulle nostre capacità gestionali".