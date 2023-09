Bank of Thailand alza tassi di 25 punti base al 2,50%

(Teleborsa) - Il Monetary Policy Committee (MPC) dellaha votato all'unanimità per aumentare ildi 0,25 punti percentuali, con effetto immediato."Avendo normalizzato gradualmente la politica monetaria fino all'attuale riunione, il Comitato ritiene che l'attuale tasso di interesse ufficiale sia adeguato per- si legge in una nota - Nel deliberare la politica monetaria futura, il Comitato terrà conto delle prospettive di crescita e inflazione, compresi i rischi al rialzo derivanti dalle politiche economiche del governo".L'MPC prevede che l'complessiva rimanga all'interno dell’intervallo obiettivo, pari all'1,6 e al 2,6% rispettivamente nel 2023 e nel 2024.