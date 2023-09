Edil San Felice su EGM. Di Palma: investiremo in settore ferroviario con M&A

Edil San Felice





(Teleborsa) - "Per noi oggi è, perché l'azienda è stata fondata da mio nonno nel lontano 1979 e sono 43 anni di storia, quindi arrivare qui oggi per me è stata un'emozione fortissima. Ringrazio tutti i consulenti che hanno partecipato all'operazione, ringrazio Borsa Italiana che ci ha ospitato e i dipendenti che tutti i giorni sono impegnati sui cantieri e che affrontano tante insidie, riuscendo sempre a traguardare alla fine i risultati". Lo ha detto a Teleborsadi, a margine della cerimonia di quotazione a Palazzo Mezzanotte.Edil San Felice - Società Benefit è sbarcata oggi su, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'azienda campana rappresenta la ventiquattresima ammissione da inizio anno su questo segmento e la quarantacinquesima quotazione del 2023 su Euronext."La quotazione non rappresenta un punto di arrivo, ma un punto di partenza - ha spiegato Di Palma - Abbiamo intenzione, grazie alla raccolta di capitali, di andare . Si tratta di un settore dove abbiamo già individuato degli operatori target di riferimento e la nostra idea è quella diche già operano per conto di Rete Ferroviaria Italiana".In fase di collocamento Edil San Felice ha10,75 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell'opzione di over-allotment, l'importo complessivo raccolto sarà di 11,75 milioni di euro. Ilal momento dell'ammissione è del 22,07% e ladi mercato all'IPO è pari a 48,7 milioni di euro.Edil San Felice è una società. È operatore integrato di soluzioni per lo sviluppo e la manutenzione ordinaria e straordinaria nell’ambito delle infrastrutture autostradali e aeroportuali, impegnato nella costruzione e nella manutenzione di strade, autostrade, ponti, viadotti e aeroporti. Negli anni, l'azienda, si è specializzata anche nei servizi ambientali, quali la raccolta il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e le opere di bonifica."Grazie ai valori che abbiamo al sud,- ha spiegato l'imprenditore - è chiaro che abbiamo anche sviluppato un Academy interna per poter velocizzare il processo di formazione, che ci distingue e ci consente - grazie alla qualità e grazie alla sicurezza che mettiamo in campo sempre nei nostri cantieri - di fare la differenza".Per quanto riguarda l', l'AD ha detto che "tendiamo sicuramente a superare i 50 milioni di euro di fatturati e 10 milioni di EBITDA".