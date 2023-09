Indel B, l'utile semestrale sale a 9,2 milioni di euro

Indel B

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti automotive e leisure, ha chiuso il primo semestre del 2023 conpari a 124,4 milioni di euro, in incremento del 5,1% rispetto allo stesso periodo del 2022. L'è stato di 15,8 milioni di euro, in aumento del 7,6%, con unadel 12,7% sul fatturato (EBITDA Adjusted a 16,2 milioni di euro, in calo del 6,7%).Il gruppo chiude il primo semestre 2023 con unpari a 9,2 milioni di euro, in aumento del 47,7%. Il Risultato Adjusted è pari a 9,5 milioni di euro, in crescita del +2,1%.per il gruppo che nel primo semestre 2023 ha conseguito ricavi consolidati pari a 124,4 milioni di euro con un incremento di oltre il 5%, risultato ottenuto grazie al mercato Automotive che si è dimostrato particolarmente resiliente ai fattori di crisi, sia in Europa (Italia compresa) sia in Nord America, e che dovrebbe confermare la sua dinamicità anche nei prossimi mesi", ha commentato l'"Riguardo gli altri settori in cui opera il gruppo, ci aspettiamo invece una certa debolezza nel breve periodo mentre le aspettative nel medio - lungo termine, salvo mutamenti significativi del contesto macroeconomico e geopolitico, rimangono buone, sia in relazione al prevedibile andamento dei mercati, sia per le specifiche azioni che il gruppo sta intraprendendo, volte in modo particolare a sviluppare i mercati del Leisure, dell'Hospitality e del Cooling Appliences - ha aggiunto - Sarà dunque importante, nei prossimi mesi,, al fine di poter adeguare, ove necessario, le azioni già intraprese per preservare la salute finanziaria, i fatturati e i margini dell'azienda stessa".Laal 30 giugno 2023 è negativa per 20,7 milioni di euro, rispetto ad un risultato negativo di 28,5 milioni al 31 dicembre 2022 e di 35,8 milioni al 30 giugno 2022. Il forte miglioramento della Posizione Finanziaria Netta è dovuto in parte all’incasso della seconda e ultima rata del prezzo di vendita della partecipazione nella società cinese Guangdong Iceco ed in parte alla cassa generata nel periodo grazie ai buoni risultati raggiunti. Da segnalare tra le principali uscite finanziarie il pagamento di un dividendo pari a Euro 0,80 per azione e gli investimenti in immobili e macchinari relativi all’ampliamento dell’area produttiva.