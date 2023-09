Mittel, utile semestrale di 45 milioni di euro grazie a plusvalenza Zaffiro

Mittel

(Teleborsa) -, investment - merchant bank quotata su Euronext Milan e focalizzata su investimenti di maggioranza in piccole e medie imprese italiane, ha chiuso ilcon unpositivo per 45,4 milioni di euro, grazie all'importante risultato raggiunto con il perfezionamento della cessione del Gruppo Zaffiro , per un corrispettivo pari a 42 milioni, e al robusto andamento nel semestre delle altre verticali di investimento del gruppo. Il risultato netto, al netto dell’operazione Zaffiro, sarebbe stato pari a 3,6 milioni di euro.sono stati pari a 67,3 milioni di euro (73,2 milioni al 30 giugno 2022), grazie alla salda tenuta delle partecipate industriali e in particolare delle società dell'Arredobagno, che contribuiscono al dato consolidato con un fatturato di 38 milioni (40,5 milioni al 30 giugno 2022), e del settore Automotive, che registra un fatturato di 22,5 milioni (20,6 milioni al 30 giugno 2022).Mittel ha spiegato che i, grazie anche alla contribuzione del nuovo settore di operatività ai risultati reddituali di gruppo, dovrebberorealizzato fino ad oggi come holding di partecipazioni industriali dinamica ed efficiente, con una forte focalizzazione sull'ulteriore valorizzazione degli importanti investimenti realizzati negli ultimi anni e sulle strategie di ulteriore sviluppo e con l'obiettivo di creare valore sostenibile nel lungo periodo per gli azionisti e tutti gli stakeholders".