Target chiuderà 9 negozi in USA per l'aumento dei reati

Target

(Teleborsa) -, azienda statunitense attiva nel settore della grande distribuzione, ha deciso di, sostenendo che i furti e la criminalità organizzata minacciano la sicurezza dei dipendenti e dei clienti, oltre che contribuire a prestazioni aziendali insostenibili.L'azienda chiuderà un negozio nel quartiere Harlem di, due sedi a, tre negozi nell'area di-Oakland e altri tre a, in Oregon."Prima di prendere questa decisione, abbiamo investito molto in strategie per prevenire e fermare i furti e la criminalità organizzata al dettaglio nei nostri negozi, come l'aggiunta di più membri del team di sicurezza, l'utilizzo di servizi di guardia di terze parti e l'implementazione di strumenti deterrenti contro i furti in tutta la nostra attività - si legge in una nota - Nonostante i nostri sforzi, purtroppo, continuiamo ad affrontare".