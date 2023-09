AGCO acquista l'85% delle attività agroalimentari di Trimble per 2 miliardi

AGCO Corporation

(Teleborsa) -, produttore e distributore mondiale di macchine agricole e tecnologia per l'agricoltura di precisione, ha annunciato di avercon, nella quale AGCO acquisirà unadi Trimble, produttore di prodotti di navigazione GPS, per un corrispettivo in contanti di 2 miliardi di dollari."Questa transazione crea una JV che diventa lae accelera la trasformazione strategica di AGCO - ha affermato il CEO Eric Hansotia - Questo accordo migliora in modo significativo lo stack tecnologico di AGCO con tecnologie dirompenti che coprono ogni aspetto del ciclo colturale, il che in definitiva ci aiuta a servire meglio gli agricoltori, indipendentemente dal marchio che utilizzano".Il prezzo di acquisto di 2 miliardi di dollari per la partecipazione dell'85% di AGCO nel business Trimble Ag rappresenta un valore aziendale implicito di circa 2,35 miliardi di dollari e implica undi circa 170 milioni di dollari. Includendo le sinergie stimate in termini di entrate e costi a regime pari a 100 milioni di dollari entro il terzo anno e il valore attuale netto degli attributi fiscali superiore a 50 milioni di dollari, il multiplo sinergizzato è di circa 8,5 volte su base 2023.