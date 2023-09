Borse asiatiche deboli. A Hong Kong sospesa Evergrande

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Borse asiatiche deboli stamane appesantite ancora una volta dalla, dopo che sulla piazza di Hong Kong è sospeso dalle contrattazioni il titolo della cinese. Debole anche il listino diche chiude sotto la parità sulla scia dell'andamento contrastato di Wall Street: un disegno di legge provvisorio per impedire lo shutdown del governo e mantenere gli attuali livelli di spesa, fino al 17 novembre, è stato presentato dai senatori statunitensi appartenenti ad entrambi i partiti.L'indice giapponesescende con uno scarto percentuale dell'1,45%, mentre, al contrario, incolore(+0,03%), che continua la seduta sui livelli della vigilia.In ribasso(-0,91%); sui livelli della vigilia(+0,09%).Consolida i livelli della vigilia(-0,05%); come pure, sulla parità(-0,16%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 27 settembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,02%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,09%.Il rendimento per l'è pari 0,75%, mentre il rendimento deltratta 2,71%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,7%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 6,6%; preced. 6,8%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso -0,8%; preced. -1,8%)01:50: Indice Tankan, trimestrale (preced. 5 punti)02:30: PMI manifatturiero (preced. 49,6 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (preced. 51 punti)02:45: PMI servizi Caixin (preced. 51,8 punti).