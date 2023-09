Elsa Solutions da oggi su EGM. Dal Pozzo: "questa giornata costituisce una pietra miliare"

Elsa Solutions

(Teleborsa) - "Non è facile nascondere l’emozione:, che corona il lavoro svolto negli ultimi 41 anni di attività. Tuttavia questa giornata costituisce una pietra miliare e deve essere interpretata come un'ulterioreche stiamo perseguendo - ha commentato-. Vorremmo ringraziare tutte le persone che hanno dimostrato la proprio fiducia nei confronti della Elsa Solutions, dandole l’opportunità di arrivare a questo momento, in particolare tutti i collaboratori dell’azienda, i clienti e i fornitori, oltre ovviamente agli advisors e agli investitori.in quanto ci vedono coinvolti in mercati tecnologici e in fase di grande cambiamento: Ci auguriamo di riuscire a interpretare con estro, passione e dedizione ma anche con la massima tempestività come evolverci all’interno di questo contesto".- Società Benefit - è sbarcata oggi su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'azienda rappresenta la venticinquesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. Si tratta della quarantottesima quotazione del 2023 su Euronext.Elsa Solutions è una società impegnata da oltre quarant’anni nello sviluppo e proposizione di soluzioni per automazione industriale, con un focus particolare nel motion control e nelle batterie special purpose. In particolare, la Società opera attraverso due linee di business: E-Motion, inerente ad attività di system integrator di sistemi di automazione industriale con cui offre soluzioni e componenti per l’azionamento, la gestione e il controllo del movimento di sistemi meccanici nell’ambito dell’automazione industriale e della movimentazione di precisione; Aliant: assemblaggio di sistemi di batterie special purpose, in particolare di batterie al litio nel settore dei sistemi all’idrogeno.In fase di collocamento Elsa Solutions ha raccolto 4,2 milioni di euro.