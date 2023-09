FAE Technology, ricavi +57% nel primo semestre

FAE Technology

(Teleborsa) - Il semestre al 30 giugno 2023 disi è chiuso conpari a 29,5 milioni di euro, in crescita del 62,8% rispetto a 18,1 milioni di euro al 30 giugno 2022, e conche si attestano a 27,3 milioni di euro, in crescita del 57%rispetto ai 17,4 milioni di euro realizzati nel medesimo periodo di riferimento dell’esercizio precedente.In deciso miglioramento anche la marginalità che registra un EBITDA in crescita del 63,8% pari a 3 milioni di euro rispetto agli 1,8 milioni di euro al 30 giugno 2022 grazie a una generale economia di scala sui costi di struttura derivante dall’aumento dei volumi di vendita unita ad una efficiente gestione della struttura di costo.si conferma al 10,2%, risultando in linea con il pari periodo dello scorso anno.L’si attesta a 2,5 milioni di euro, in crescita del 55,2% rispetto a 1,6 milioni di euro del periodo precedente. L’EBIT margin è pari all’8,4% al 30 giugno 2023 (8,8% al 30 giugno 2022).Ildi periodo è positivo e pari a 1,7 milioni di euro, in miglioramento del 58% rispetto a circa 1,1 milioni di euro al 30 giugno 2022.Al 30 giugno 2023netto risulta pari a 5,8 milioni di euro, rispetto ai 3,5 milioni di euro al 31 dicembre 2022.