Fervi, utile semestrale adjusted sale a 2,9 milioni di euro

Fervi

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella fornitura di attrezzature professionali, ha chiuso ilconpari a 29,5 milioni di euro, in aumento per lo 0,6% rispetto a quelli del primo semestre 2022; l'incremento è da attribuire principalmente al primo consolidamento della Rivit India PVT controllata al 99,96% da Rivit, che ha apportato ricavi per circa 0,5 milioni di euro.L'è pari a 4,8 milioni di euro (+0,9%); l'incidenza sul fatturato è pari al 16,2% (+0,1% rispetto al 30 giugno 2022), rimanendo sostanzialmente in linea con il primo semestre dello scorso anno (pari al 16,1% al 30 giugno 2022)Ilè pari a 2,9 milioni di euro (+4,8%), mentre il risultato netto consolidato è pari a 2,3 milioni di euro (-2,9%)."Nonostante il rallentamento fisiologico seguito ai due anni di euforia post Covid che ha portato in molti settori risultati e tassi di crescita in termini di vendite e marginalità poco sostenibili almeno nel breve periodo, il nostro gruppo ha consolidato i risultati dell'anno precedente nel primo semestre - ha commentato l'- Questo ci permette di guardare positivamente alla chiusura dell'anno anche in virtù dei progetti già avviati di lancio di nuove importanti linee di prodotto di Fervi e Rivit e di significative azioni a supporto di sviluppo delle vendite"."Ci aspettiamo anche didi Rivit - consolidata a partire da questo semestre - in un mercato in costante sviluppo anche grazie ad importanti iniziative del governo locale", ha aggiunto.