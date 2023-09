Futuro demografico Italia, Istat: una popolazione più piccola, più eterogenea e con più differenze

(Teleborsa) - Le nuove previsioni suldel Paese, aggiornate al 2022, restituiscono tendenze difficilmente controvertibili, pur se in un quadro nel quale non mancano elementi di incertezza. È quanto segnalato dall'nelle sue ultime previsioni della popolazione residente e delle famiglie. Laè infatti in decrescita: da 59 milioni al 1° gennaio 2022 a 58,1 milioni nel 2030, a 54,4 milioni nel 2050 fino anel 2080. L'Istituto stima che il rapporto tra individui in età lavorativa (15-64 anni) e non (0-14 e 65 anni e più) passerà da circa tre a due nel 2022 a circa uno a uno nel 2050.Inoltre, pur in uncomune, le differenze strutturali tra Nord e Sud del Paese si stanno amplificando. Il progressivoinveste tutto il territorio, pur con differenze tra Nord, Centro e Mezzogiorno, che fanno sì che tale questione raggiunga una dimensione significativa soprattutto nelle Regioni meridionali. Secondo lo scenario mediano, nel breve termine si prospetta nel(+0,3‰ annuo fino al 2030) un lieve ma significativo incremento di popolazione, al contrario nel(-1,6‰) e soprattutto nel(-5,5‰) il calo di residenti risulta irreversibile.In crescita lema con un numero medio di componenti sempre più piccolo. Meno coppie con figli, più coppie senza: entro il 2042 solo una famiglia su quattro sarà composta da una coppia con figli, più di una su cinque non ne avrà.Si osserva infatti una diminuzione dei partner(dal 27,5 a 22,6 per 100 persone che vivono in famiglia), un aumento delle persone(dal 17,7% al 19,4%), queste ultime soprattutto se anziane, mentre gli individui nella posizione di figlio scenderanno dal 29,4% al 24,1%. L’aumento delle persone in coppia senza figli avrà intensità maggiore tra le persone di 65 anni e più, per le quali si prevede un aumento di 1,7 milioni di persone (+28,5%).Lo scenario mediano delle previsioni mostra che, nel passaggio che condurrà la popolazione dagli odierni 59 milioni di individui a circa 46 nel 2080, si intravedono 21,5 milioni di nascite, 44,9 milioni di decessi, 18,3 milioni di immigrazioni dall’estero contro 8,2 milioni di emigrazioni. Nellopiù attendibile, quindi, il volto della popolazione muta radicalmente, e non solo per una questione dovuta all’estensione dell’orizzonte previsivo. Persino negli scenari dipiù favorevoli il numero proiettato di nascite non compensa quello dei decessi.Alla luce delle ipotesi analizzate, iquindi non controbilancerebbero il segno negativo della dinamica naturale. "Nondimeno – sottolinea l'Istat nel rapporto –, essi si mostrano contraddistinti da, essendo svariati iche possono dare adito a scenari diversificati. Basti pensare alle crescenti spinte migratorie esercitate nei paesi di origine o alle potenzialità occupazionali offerte dalle prospettive delcosì come, d’altro canto, alle attuali incertezze dettate dal proseguimento della crisi bellica e di quella politico-economica, col possibile innescarsi di una nuova recessione economica sul piano internazionale".